Японский Nikkei закрылся ростом 4 сессию подряд благодаря скупке активов крупных компаний

Японский фондовый индекс Nikkei завершил в среду четвертую сессию ростом кряду благодаря скупке активов крупных компаний, таких как Fast Retailing, что нейтрализовало снижение в цене акций авиаперевозчиков.

Nikkei поднялся на 1 процент до 22.177,02 пункта - пика с 12 ноября. Более широкий индекс Topix прибавил 0,6 процента, достигнув отметки в 1.653,66 пункта.

Общее настроение инвесторов улучшилось на фоне надежд на возможное разрешение торгового конфликта США и Китая.

Однако участники рынка соблюдают осторожность после заявлений Трампа в интервью газете Wall Street Journal о “крайне маловероятной” перспективе того, что он выполнит просьбу Китая подождать с повышением пошлин.

Котировки индексного тяжеловеса Fast Retailing набрали 3,6 процента и добавили 77 положительных пунктов индексу Nikkei.

В то же время бумаги авиаперевозчиков резко упали после роста цен на нефть более чем на 1 процент в преддверии заседания ОПЕК на следующей неделе, на котором, как ожидается, будет принято решение об ограничении поставок нефти для борьбы с перенасыщением рынка.

Акции Japan Airlines и ANA Holdings потеряли 2,7 и 1,2 процента соответственно, поскольку топливо является основной статьей расхода для перевозчиков.