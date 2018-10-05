Доллар замедлил подъем в ожидании трудовой статистики США

Доллар замедлил рост в пятницу, поскольку инвесторы ждали выхода трудовой статистики США за сентябрь и оценивали воздействие двухдневного падения госбондов, в результате которого доходность гособлигаций США достигла семилетних пиков.

Доходность индикативных 10-летних госбондов США достигла пика с мая 2011 года, после того как данные о росте числа рабочих мест в частном секторе в сентябре превысили прогнозы.

Официальная трудовая статистика за сентябрь будет опубликована в 15.30.

К 9.11 доллар торговался без резких колебаний к иене на уровне 113,92, отойдя от 11-месячного пика в 114,55 иены, достигнутого на предыдущей сессии.

Индекс доллара прибавил 0,1 процента до 95,828.

Австралийский доллар, чувствительный к изменению аппетита к риску, сбавил 0,1 процента до $0,7070, ранее в ходе сессии достигнув отметки $0,7062 - минимума 32 месяцев.

С начала октября “австралиец” потерял уже 2,1 процента.

Евро сбавил 0,1 процента до $1,1499 после снижения до минимума шести недель в $1,1463 на предыдущей сессии.

В четверг единая европейская валюта выросла на 0,55 процента, восстановив часть потерь после шестидневного снижения.

С начала октября евро сбавил около 0,8 процента к доллару.

Фунт стерлингов подешевел на 0,1 процента до $1,3010 после подъема на 0,6 процента накануне с минимума трех с половиной недель в $1,2925.