Рынок акций Японии закрылся ростом на фоне ралли Уолл-стрит

Японский фондовый рынок закрыл торги вторника в плюсе при поддержке ралли на Уолл-стрит, а также поскольку снижение иены стимулировало рост бумаг экспортеров, однако возобновившееся беспокойство о торговом споре США и Китая ограничило подъем.

Индекс Nikkei завершил сессию ростом на 0,64 процента до 21.952,40 пункта. Индекс достиг двухнедельного пика и укрепился третью сессию подряд. Более широкий индекс Topix набрал 0,73 процента, поднявшись до 1.644,16 пункта.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует повысить импортные пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов с текущих 10 процентов, и вновь пригрозил тарифами на весь оставшийся объем импорта из Китая.

Акции Line Corp показали динамику лучше рынка, поднявшись на 12,9 процента. Росту бумаг способствовали сообщения о том, что компания совместно с Tencent Holdings Ltd будет предлагать услуги по осуществлению платежей с мобильных устройств и создаст банк с Mizuho Financial Group Inc.

Бумаги автопроизводителей укрепились на фоне ослабления иены, которая остается вблизи минимума двух недель к доллару. Акции Toyota Motor Corp выросли на 1,7 процента, Honda Motor Co - на 1,4 процента, а Mazda Motor Corp - на 1,6 процента.