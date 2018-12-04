Последнее обновление: 04.12.2018 12:40

Прокуроры в Токио планируют продлить арест Гона в связи с новыми обвинениями

Категории: Япония

Прокуроры Токио планируют продлить период нахождения под стражей бывшего главы совета директоров Nissan Карлоса Гона, предъявив ему новые обвинения, сообщила во вторник газета Sankei.

Гон был задержан 19 ноября по подозрению в сговоре с бывшим уполномоченным директором Nissan Грегом Келли с целью занижения данных о размере своей зарплаты на протяжении пяти лет, начиная с 2010 года. В пятницу арест Гона продлили до 10 декабря.

Sankei сообщила со ссылкой на неназванные источники, что прокуроры планируют 10 декабря вновь арестовать Гона и Келли за то же преступление, но за период с 2015 по 2017 год - в этом случае они останутся под стражей до 30 декабря.

Прокуратура Токио отказалась от комментариев.

По сообщению телеканала NHK, Гон отрицает обвинения. На звонки в офис адвоката Гона Мотонари Оцуру никто не ответил.

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