Япония хочет ввести полицейский контроль за спорными островами - СМИ

Национальное поліційние управление Японии в 2020 году разместит свой первый специальный подраздел в префектуре Окинава. Об этом сообщает NHK.

"Национальное полицейское управление Японии разместит в финансовом 2020 году свое первое специальное подразделение в префектуре Окинава с целью борьбы с нарушителями, которые врываются на отдаленные острова в приграничных районах", - говорится в сообщении.

Это подразделение будет создано в рамках префектуральної полиции Окинава. В него войдут специально подготовленные полицейские, вооруженные пистолетами-пулеметами для обеспечения безопасности.

Отмечается, что японское правительство контролирует острова Сенкаку и придерживается позиции, что они - неотделимая часть территории страны, однако свои претензии на них предъявляют также Китай и Тайвань.

Напомним, в 2012 году члены группы активистов из Гонконга высадились на островах Сенкаку в Восточно-Китайском море. Позже их арестовали за незаконную высадку на этих островах.

Корабли китайского правительства также неоднократно заходили в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку. Силы самообороны Японии и Управления береговой охраны уже усилили патрулирование вокруг островов.