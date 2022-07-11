В Японии появился завод минимального потребления энергии

Японский производитель электронного оборудования продемонстрировал свой новый завод, который практически не потребляет энергии.

«Компания Oki Electric Industry провела показ своего предприятия по выпуску коммуникационного оборудования к северу от Токио. Площадь его производственных помещений превышает 18.000 кв. м. Это первый крупный завод в Японии, здание которого получило сертификат нулевого энергетического баланса», – говорится в публикации на портале nhk.

Отмечается, что промышленное предприятие питается энергией от солнечных батарей, установленных на его крыше. Энергосберегающее оборудование, включающее автоматическую систему регулирования освещения и кондиционирования воздуха в зависимости от операций на заводе, обеспечивает, что электричество не расходуется впустую.