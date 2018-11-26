Доллар стабилен из-за беспокойства о росте глобальной экономики

Доллар удерживает преимущество в понедельник, поскольку инвесторы покупали самую ликвидную в мире валюту из-за беспокойства о замедлении роста глобальной экономики, а также поскольку торговый конфликт США и Китая ударил по аппетиту к риску.

Валюта США, считающаяся “активом-убежищем”, укрепилась, поскольку падение цен на нефть на прошлой неделе усилило опасения инвесторов о том, что восстановление глобальной экономики сошло на нет.

К 8.44 индекс доллара к корзине шести основных валют сбавил 0,01 процента, опустившись до 96,902.

Фунт стерлингов подрос на 0,03 процента до $1,2806. Лидеры Европейского союза во вторник одобрили соглашение о выходе Великобритании из блока, назвав его “лучшей из возможных” сделок.

Документ будет вынесен на голосование в британском парламенте. Ожидается, что оно состоится накануне очередного саммита ЕС 13-14 декабря. Большинство аналитиков ожидают, что до этого момента фунт стерлингов будет торговаться в узком диапазоне.

Иена подешевела на 0,25 процента до 113,22 иены за доллар.

Аналитики ожидают дальнейшего ослабления японской валюты к доллару из-за противоположных направлений денежно-кредитной политики ФРС США и Банка Японии. Федрезерв повышает ставку, в то время как японский ЦБ остается привержен сверхмягкой политике из-за вялого роста экономики и инфляции.

Евро прибавил 0,03 процента, поднявшись до $1,1345. На прошлой неделе единая европейская валюта потеряла 0,7 процента к доллару из-за слабых экономических данных.