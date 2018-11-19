Европейские индексы растут благодаря горнорудному сектору

Европейские фондовые индексы начали неделю на положительной ноте, несмотря на ожидавшийся нисходящий тренд, поскольку признаки ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая поддержали горнорудный и технологический сектор.

Европейский сводный индекс горно-металлургических компаний вырос на 1,1 процента, а индекс сектора строительства и материалов прибавил 1 процент.

Панъевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,6 процента к 11:42 МСК после снижения на протяжении трех сессий подряд. В лидерах роста оказались акции горнорудного сектора и сектора здравоохранения. Бумаги технологического сектора также получили поддержку на фоне ослабления торговой напряженности.

Акции фармацевтической компании Novo Nordisk подорожали на 2,9 процента, демонстрируя одну из лучших динамик среди компонентов STOXX, благодаря повышению их рейтинга аналитиками JP Morgan.

Бумаги Renault подешевели почти на 4 процента и показывают одну из худших динамик среди компонентов STOXX 600 после сообщения японской газеты Asahi о том, что главе Nissan Карлосу Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства.

Акции производителей микросхем AMS, STMicro и Siltronic, чувствительные к ситуации во внешней торговле, прибавили в цене от 2,9 до 5,3 процента.

Это помогло сектору отыграть часть потерь, понесенных на прошлой неделе после предупреждений ряда компаний о снижении прибыли в преддверии важного сезона праздничных продаж.