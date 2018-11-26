Украина вводит военное положение из-за агрессии России в Азовском море

Украина сегодня может ввести военное положение сроком на 60 дней после очередного акта агрессии со стороны России в Азовском море и Керченском проливе, в результате которого были ранены 6 украинских моряков и захвачены 3 корабля ВМС Украины. Столкновение случилось в минувшее воскресенье.

Подробности конфликта

Утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Российская Федерация применила оружие на поражение против украинских кораблей, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохода через Керченский пролив, передает УНИАН.

«23 ноября начался плановый переход кораблей, катеров и судов ВМС Украины из постоянного пункта базирования в Одессе в пункт базирования Мариуполь. В ходе осуществления планового перехода 24 числа (ноября) получили сообщение о закрытии зоны прохода в районе Керченского пролива. Подтверждения через международный центр контроля, который находится в Испании, данного закрытия зоны не было», - сообщил глава Генштаба ВС Украины.

25 ноября в 4.00 были осуществлены два запроса на диспетчерский пункт в оккупированной Керчи о возможности прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста.

«Информацию не получили, ответа не получили, продолжали движение. В дальнейшем получили сообщение о том, чтобы выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста».

25 ноября в 11:00 появилось сообщение о закрытии прохода и соответствующая информация появилась в международном центре контроля. По словам Муженко, эта информация не соответствовала действительности, поскольку в 13.40 - 13.50 под аркой Крымского моста прошли один корабль и два противодиверсионных катера ВМФ России, хотя было сообщено о том, что проход через Керченский пролив невозможен из-за того, что там сухогруз сел на мель.

Не получив до 17:00 информацию, корабли ВМС Украины приняли решение возвращаться в пункт постоянного базирования - в Одессу.

«При проходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались судами и кораблями РФ, были обстреляны, заблокированы и по ним было применено вооружение на поражение», - сообщил Муженко.

Россия заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Военное положение

СНБО Украины на срочном заседании принял решение ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Президент Украины Петр Порошенко это решение поддержал.

«Я как президент, как Верховный главнокомандующий ВСУ в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного кабинета - вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины», - заявил Порошенко.

Вместе с тем, по его словам, введение военного положения не означает объявления войны.

«Военное положение не означает объявления войны. Украина ни с кем не планирует воевать», - заявил президент Украины он, подчеркнув, что «военное положение вводится исключительно для обороны, защиты украинской земли, нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости страны».

Он отметил, что введение военного положения не означает отказа Украины от политико-дипломатического пути освобождения временно оккупированных украинских территорий.

«Мы намерены продолжать соблюдать все международные обязательства, включая Минские соглашения», - добавил Порошенко.

Планируется, что сегодня Верховная Рада Украины соберется в 16 часов на экстренное совещание для голосования по вопросу введения военного положения.

Международная реакция

Совет Безопасности проведет экстренное совещание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море. Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли.

"Чрезвычайное заседание Совета Безопасности было созвано на завтра на 11:00", - написала Хейли в twitter.

Таким образом, заседание Совета Безопасности должно состояться в 11:00 в Нью-Йорке по местному времени, т.е. в 18:00 по Киевскому времени, передает Украинская правда.

Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций. Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий в своем Twitter.

"Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкій и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины", - заявил Точицкий.

Польша осудила агрессию России в Азовском море и призвала ее уважать международное право.

"Сегодняшняя драматическая эскалация напряженности в водах Азовского моря, в результате которой ранены моряки и повреждены корабли ВМФ Украины, стала следствием последовательных нарушений Российской Федерацией основных принципов международного права, в том числе в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в заявлении МИД Польши.

В польском МИДе отметили, что после незаконной оккупации Крыма, разжигания конфликта на Донбассе, строительства Керченского моста без согласия властей в Киеве, Россия нарушила принцип свободы судоходства.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны – к сдержанности в нынешней ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", - заявили в МИД Польши.

Канада также осуждает российские агрессивные действия в отношении украинских кораблей, следовавших в Мариуполь через Керченский пролив.

"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

В свою очередь, в НАТО выступили с заявлением о неоспоримой поддержке Украины на фоне обострения ситуации в Азовском море и агрессии россиян в Керченском проливе.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты на Азовском море в соответствии с международным правом", - заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.