Госдеп США призвал Россию выполнять Минские соглашения

Госдеп США заявил, что Россия организовала войну на Донбассе и обязана вывести свои войска из Украины.

Об этом написала спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter, передает УНИАН.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ в зоне конфликта заметили четыре новые российские системы радиоэлектронной борьбы на востоке Украины - больше свидетельств того, что российские военные организовали конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить Минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - подчеркнула представитель Госдепа США.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных вне определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В частности, речь идет о четырех новейших комплексах радиоэлектронной борьбы российского производства: РБ-341В «Леер-3», 1Л269 «Красуха-2», СБ-109А «Былина» и специальный комплекс для создания препятствий беспилотным летательным аппаратам «Репеллент-1».