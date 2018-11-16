Последнее обновление: 16.11.2018 13:07

Акции Европы восстановились после распродажи из-за Brexit

Европейские акции восстановились в пятницу на фоне ослабления опасений инвесторов вокруг Brexit и бюджета Италии, в то время как хороший отчет Vivendi поддержал медиасектор.

К 11.41 индекс STOXX 600 поднялся на 0,73 процента, а немецкий DAX - на 0,74 процента. Британские индексы FTSE 100 и FTSE 250 также восстановились после распродажи на предыдущей сессии, прибавив 0,64 и 0,77 процента соответственно.

Техсектор показывал динамику хуже рынка, повысившись лишь на 0,32 процента после разочаровавших инвесторов финансовых результатов американского производителя чипов Nvidia.

Медиасектор вырос на 1,73 процента за счет хороших квартальных результатов Vivendi.

Акции Vivendi поднялись на 5,42 процента после того, как французский медиаконгломерат отчитался о превысивших прогнозы продажах в третьем квартале.

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