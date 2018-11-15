Европейские фондовые индексы снижаются, несмотря на рост горнорудного сектора

Европейские фондовые индексы перешли к снижению в ходе торгов четверга, несмотря на ралли акций горно-металлургических компаний на фоне надежд на урегулирование торгового спора между Китаем и США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 опустился на 0,6 процента к 13:24 МСК. Британский FTSE 100 показывал динамику лучше рынка, прибавив 0,1 процента на фоне падения фунта стерлингов.

Настроения на рынках улучшились, после того как Китай дал письменный ответ на требования США о проведении масштабных торговых реформ в преддверии встречи между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в конце ноября.

Европейский сводный индекс горно-металлургических компаний вырос на 0,3 процента, в том числе за счет повышения цен на медь и промышленные металлы, а также ослабления доллара.

Акции британской Intermediate Capital Group подскочили на 7,2 процента, оказавшись в лидерах роста среди компонентов STOXX, после того как компания, занимающаяся управлением активами, сообщила о рекордном чистом притоке капитала.

Бумаги Daimler подешевели на 3,2 процента, после того как аналитики Citi понизили их рейтинг.