Последнее обновление: 14.11.2018 15:34

Акции Европы в минусе из-за опасений о глобальной экономике

Европейские акции снизились в среду после того, как данные указали на снижение ВВП Германии и Японии в третьем квартале, усилив опасения о глобальной экономике на фоне падения цен на нефть.

Продолжающееся противостояние Рима и Брюсселя, связанное с бюджетными планами итальянского правительства, также оказало давление на рынки.

Италия вновь представила проект бюджета на следующий год на рассмотрение Европейской Комиссии, сохранив прогнозы роста ВВП и дефицита бюджета такими же, как и в отклоненном в октябре варианте, однако понизила ожидаемый объем госдолга.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.37 снизился на 1,1 процента.

Британский FTSE потерял 0,9 процента. Британия и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit, однако теперь британскому премьеру Терезе Мэй предстоит добиться одобрения сделки кабинетом министров и, что еще сложнее, парламентом.

Нефтегазовый и горнорудный секторы снизились на 1,9 и 2,2 процента соответственно.

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