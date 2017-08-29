Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

Украина готовится признать Россию "агрессором" на законодательном уровне

Украинские власти подготовили законопроект о дальнейших действиях по реинтеграции и восстановлению Донбасса. Об этом вечером в понедельник заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, выступая на "5 канале".

По ее словам, в документе впервые на уровне законопроекта будет введено понятие "агрессор" в отношении России, а также прописано право Украины на самооборону. "Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор", - заявила Луценко.

Ранее еще в январе 2015 года Верховная рада Украины приняла обращение к ряду международных организаций, в котором уже признавала Россию "страной-агрессором".

Киев не будет отвечать за ситуацию на неподконтрольных территориях

Кроме того, в новом законопроекте говорится, что Киев не несет ответственности за ситуацию на неподконтрольных территориях.

Луценко отметила, что Украина провела консультации по поводу этого документа с партнерами по "нормандскому формату" (Германией, Францией и Россией), а также привлекла экспертов из США.

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