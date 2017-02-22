Последнее обновление: 22.02.2017 14:30

Порошенко заявил о сохранении угрозы военного вторжения России на Украину

Президент Украины Петр Порошенко считает, что угроза полномасштабного военного вторжения России в страну сохраняется. Об этом он заявил, выступая перед руководящим составом Вооруженных сил Украины, передает «112 Украина».

«Угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации никуда не делась. И эта угроза не только сочится через неконтролируемые нами пограничные участки в Донбассе, она нависает по всей линии границы с Россией», — сказал украинский лидер.

По его словам, в непосредственной близости к украинской границе Россия развернула подразделения своих вооруженных сил численностью до 50 тыс. человек. Кроме того, по утверждению Порошенко, возле границы находятся около 470 российских танков, более 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов и 24 боевых корабля.

Порошенко также сообщил, что за время проведения АТО на востоке Украины погибли 2608 украинских солдат, из которых 2200 — из рядов ВСУ.

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