Акции Китая завершили сессию в плюсе, биржа Гонконга опустилась до минимума 18 месяцев

Китайский фондовый рынок восстановился во вторник после того, как регулятор рынка акций страны пообещал повысить рыночную ликвидность, однако опасения о росте торговой напряженности в отношениях с США продолжают омрачать настроение инвесторов.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, поднялся на 1,1 процента до 3.110,26 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1 процент, закрывшись на отметке 2.568,05 пункта.

Регулятор рынка акций Китая сообщил во вторник об увеличении рыночной ликвидности, он также намерен поощрять проведение обратного выкупа акций и сделок о слиянии и поглощении зарегистрированных на бирже фирм.

Настроение инвесторов омрачило сообщение Bloomberg о том, что Вашингтон готовится ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, если предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не положат конец торговой войне.

Индекс биржи Гонконга Hang Seng опустился до минимума почти 18 месяцев во вторник.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng упал на 0,9 процента до 24.585,53 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 9.998,95 пункта.