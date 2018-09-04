ЕАБР прогнозирует двукратное снижение экономики Беларуси в 2019 году

Евразийский банк развития понизил оценку темпов роста ВВП Беларуси в 2019 году с 1,9% до 1,7%, что вдвое меньше, чем ожидаемые 3,8% роста в 2018 году, говорится в очередном ежемесячном выпуске макроэкономического обзора стран-членов ЕАБР.

По мнению экспертов банка, в 2020 году экономика Беларуси может вырасти на 2,1%. Инфляции в Беларуси в 2019 году вырастет до 5,3%, в 2020 году снизится до 4,9%.

Вместе с тем, эксперты банка не ждут девальвации белорусского рубля: прогноз курса на конец текущего года – 2,01 рубля за доллар, на конец 2019 года - 2,04 рубля за доллар, 2020 года - 2,13 рубля за доллар.