Рынки акций Европы растут на фоне надежд на деэскалацию торгового конфликта

Европейские фондовые индексы повышаются в начале торгов вторника на фоне надежд на деэскалацию торгового конфликта между Китаем и США, которые пришли на смену опасениям предыдущей сессии по поводу возможного падения акций технологических компаний из-за снижения прогнозов поставщиков Apple.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.34 МСК вырос на 0,8 процента, несмотря на существенное снижение основных индексов Уолл-стрит по итогам торгов понедельника.

Рынки в Азии ночью отыграли часть потерь после сообщения газеты South China Morning Post, что представитель Китая на торговых переговорах может приехать в США в преддверии встречи лидеров двух стран.

Технологический сектор Европы поднялся на 1,2 процента после падения на 3,7 процента в предыдущую сессию в Нью-Йорке, когда индекс Nasdaq потерял более 2 процентов.

В лидерах роста в Европе оказался телекоммуникационный сектор, который прибавил 1,8 процента и достиг максимального уровня с 24 августа благодаря обещанию Vodafone сократить операционные расходы.

Лучшую динамику демонстрируют акции BTG, которые подскочили на 13,6 процента после того, как компания, специализирующаяся на разработке медицинского оборудования и медицинском обслуживании, объявила о превысившей ожидания выручке и дала позитивный прогноз.