Росгвардия закупила лазерное оружие для разгона митингов

Федеральная служба войск национальной гвардии получит в свое распоряжение лазерное оружие.

Как сообщают «Открытые медиа» и РБК со ссылкой на данные госзакупок, Росгвардия приобретает лазерные излучатели, способные оглушать и ослеплять людей.

Системы комплексного нелетального воздействия (СКВН) будут установлены на автомобили «Газель», выкрашенные по требованию заказчика в цвет «мышино-серый».

Лазерный излучатель установки оказывает «акустическое давление», превышающее болевой порог человека. На расстоянии 10 метров оно составит 135 дБ.

Кроме того, СКВН создает мощный световой поток, способный на некоторое время время ослепить человека

Контракт на поставку спецтехники Росгвардия заключила с московским ООО «АСБ Плюс», по данным базы «Контур. Фокус», принадлежит доктору технических наук и автору монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма» Михаилу Анцелевичу.

Анцелевич в 2010 году с коллегой Григорием Щербаковым запатентовал «Способ и устройство акустического воздействия на нарушителя». В его описании говорится, что изобретение создано для борьбы с грызунами, но также может быть использовано в «системах физической защиты объектов от нарушителей» за счет того, что «создает болевые ощущения в органах слуха человека».

Если лазерные излучатели для Росгвардии в новинку, то акустическое оружие для разгона толпы служба использует уже два года.

С 2016 по 2018 годы, судя по данным сайта госзакупок, Росгвардия приобрела у компании Анцелевича «АСБ Плюс» 128 комплектов щитов системы «Шёпот», которая, согласно документации, «создает останавливающий эффект при воздействии на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний».

В Кремле считают преждевременным комментировать, как приобретение лазерного оборудования отразится на действиях властей в отношении участников несанкионированных акций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте мы сначала послушаем мнение Росгвардии. Все-таки это вопрос, который касается этого ведомства", - сказал он.