Шойгу распорядился разработать дальнобойную крылатую ракету наземного базирования

Наземный вариант комплекса “Калибр” морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах; в эти же сроки надо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, процитировал Интерфакс министра обороны РФ Сергея Шойгу.

“Генеральный штаб представил верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса “Калибр” морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности”, - цитирует агентство слова Шойгу, проводившего во вторник селекторное совещание в Минобороны.

По словам Шойгу, эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД и официально выйдут из заключенного в 1987 году соглашения через шесть месяцев, если Москва не перестанет его нарушать, сказал в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

Вашингтон считает, что Россия нарушает ДРСМД тайными испытаниями, производством и развертыванием крылатых ракет наземного базирования 9M729. Россия отрицает обвинения в нарушении договора.