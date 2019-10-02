Россия успешно испытала С-500 в Сирии

Россия успешно провела в Сирии испытания системы ПВО С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

В комплект поставки системы С-500 «Прометей» входит пункт боевого управления с автоматической системой управления, на который стекается вся информация с радиолокаторов не только полка С-500, но и сторонних РЛС, зенитных комплексов и вышестоящих командных пунктов ПВО. Электроника современных ПБУ способна определять цели и раздавать команды на поражение в автоматическом режиме.

В набор входит радиолокационный комплекс обнаружения, который отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. Для комплекса разработан дальний всевысотный радар-обнаружитель. Он позволяет максимально точно устанавливать координаты и траекторию полета баллистических и аэродинамических целей. Эта РЛС способна на любых высотах находить ракеты, самолеты, вертолеты и небольшие беспилотники.

Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года, сообщил недавно глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Известно, что элементы для «Прометея» также проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил в Астраханской области.