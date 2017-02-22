Минобороны РФ развернуло первый ракетный комплекс «Бастион» на Камчатке

На Камчатке Министерство обороны России развернуло первую батарею новых сверхзвуковых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион». Об этом сообщает газета «Известия».

БРК поступил на вооружение 520-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады в 2016 году, рассказали изданию в главном штабе Военно-морского флота России. Данная бригада базируется в Елизовском районе Камчатки. Она была вооружена устаревшими БРК «Редут», которые поступили на вооружение в 1971 году. На данный момент они заменяются на «Бастион». Как отметили в российском ВМФ, бригада будет полностью перевооружена в ближайшее время.

«Бастион» разработан и выпускается «НПО машиностроения». По данным сайта предприятия, БРК оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой «Яхонт», которая может поражать надводные корабли различных классов и типов, конвоев, корабельные и авианосные группы и одиночные корабли во время интенсивных боев и применения средств радиоэлектронного противодействия.

«Бастион» обладает высокой мобильностью и скрытностью. Кроме того, он компактен и требует минимального боевого расчета. БРК может поразить цель на расстоянии до 300 км. В автономном режиме и без пополнения запасов он может находиться в течение пяти суток. Срок эксплуатации «Бастиона» — десять лет.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» были размещены в ноябре 2016 года на Курильских островах Итуруп и Кунашир. В ответ на подобные действия министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявлял, что Токио предпримет «соответствующие меры». В российском Министерстве иностранных дел ответили, что ракетные комплексы на Курильских островах были размещены «планово» для обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, на размещение «Бастиона» и комплексов «Искандер» в Калининграде осенью 2016 года обратило внимание НАТО. В альянсе заявляли, что развертывание БРК показывает «агрессивную военную позицию» России. В свою очередь в Кремле ответили, что размещение ракетных комплексов в Калининграде было сделано для того, чтобы «обезопасить Россию» от североатлантического альянса, который осуществляет «экспансию» к российским границам, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.