Акции Китая упали из-за слабой прибыли компаний, биржа Гонконга в плюсе

Китайские акции упали в понедельник, поскольку слабые данные о прибыли компаний промышленного и потребительского секторов углубили опасения инвесторов о замедлении экономики и подчеркнули их неуверенность в способности Пекина стабилизировать фондовый рынок.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 3,0 процента до 3.076,89 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 2,2 процента, закрывшись на отметке 2.542,10 пункта.

Рост прибыли промышленных компаний Китая замедлился пятый месяц кряду из-за продолжающегося снижения объемов продаж сырья и готовой продукции, показали опубликованные в субботу данные.

Однако больше всего упали в цене акции компаний, производящих потребительские товары. Субиндекс потребительского сектора индекса CSI потерял 8,63 процента.

Субиндекс финансового сектора упал на 2,6 процента, индекс сектора недвижимости - 2,38 процента, а субиндекс сектора здравоохранения снизился на 2,63 процента.

Наибольший процентный спад продемонстрировали акции производителя алкогольной продукции Kweichow Moutai, упав на максимальные 10 процентов после того, как компания отчиталась о резком замедлении роста прибыли в третьем квартале.

К 12.43 китайский юань торговался на отметке 6,9592. Источники сообщили Рейтер, что Китай, вероятно, использует валютные резервы для сохранения курса вблизи психологически важного уровня в 7 к доллару, чтобы не допустить спекулятивных операций и оттока капитала.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,4 процента до 24.812,04 пункта, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,46 процента, закрывшись на отметке 10.012,63 пункта.