Последнее обновление: 12.11.2018 14:33

Акции Европы в минусе на фоне падения бумаг табачных компаний

Европейские индексы снизились в понедельник, несмотря на подъем бумаг нефтяных компаний, на фоне резкого снижения акций табачных фирм после сообщений о возможном запрете ментоловых сигарет в США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.42 снизился на 0,3 процента после падения по итогам прошлой недели.

Акции нефтяных компаний подорожали на 1,48 процента после подъема цен на нефть более чем на 1,5 процента, поскольку Саудовская Аравия сообщила о планах сократить поставки в декабре. Горнорудный индекс прибавил 1,58 процента.

Акции британской табачной компании British American Tobacco упали на 11 процентов до минимума с февраля 2014 года после сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует добиваться запрета на ментоловые сигареты.

Акции Imperial Brands подешевели на 3,5 процента.

Бумаги SAP сбавили 4,3 процента после того, как немецкая компания сообщила, что договорилась о покупке Qualtrics International Inc за $8 миллиардов - трейдеры и аналитики посчитали эту сумму чрезмерной.

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