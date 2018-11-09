Последнее обновление: 09.11.2018 16:41

Акции Европы в минусе после заседания ФРС

Европейские акции снизились в начале торгов пятницы вслед за ослаблением глобальных фондовых рынков после того, как Федрезерв отметил замедление роста деловых инвестиций и намекнул на повышение ставок в декабре.

ФРС по итогам заседания в четверг сохранила уровень ключевой процентной ставки и сообщила, что продолжающийся уверенный рост числа рабочих мест и расходов домашних хозяйств удерживает экономику на правильном курсе.

В то же время регулятор обратил внимание на то, что инвестиции “немного замедлились по сравнению с быстрым ростом, отмечавшимся в текущем году”, что может оказать сдерживающее влияние на будущий экономический рост.

Давление на настроения инвесторов также оказали разочаровывающие отчеты ряда компаний. Акции немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp достигли минимума с июля 2016 года после того, как компания во второй раз с начала года понизила прогноз прибыли.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.37 МСК снизился на 0,5 процента. Индекс “голубых фишек” еврозоны сбавил 0,6 процента.

Немецкий индекс DAX потерял 0,5 процента, французский CAC 40 - 0,7 процента.

Акции нефтяных компаний также снизились вслед за падением цен на нефть, оказав давление на индексы.

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