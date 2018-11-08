Последнее обновление: 08.11.2018 16:02

Акции Европы достигли месячного пика благодаря хорошим отчетам компаний

Европейские акции подскочили до месячного пика в четверг, поскольку хорошие финансовые результаты Societe Generale, Commerzbank и Sodexo ослабили страхи о замедлении роста корпоративной прибыли.

К 12.27 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,54 процента.

Индекс “голубых фишек” еврозоны прибавил 0,27 процента, немецкий DAX - 0,35 процента, французский CAC 40 - 0,25 процента.

Акции банков и страховых компаний выросли на 0,9 процента. Сектор туризма и развлечений прибавил 0,5 процента после того, как кейтеринговая компания Sodexo отчиталась о превысившей прогнозы годовой выручке.

Акции Commerzbank и SocGen подорожали на 5,8 и 3,4 процента соответственно после того, как банки отчитались о хороших финансовых результатах.

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