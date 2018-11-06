Рынки акций Европы в минусе из-за слабых результатов компаний

Европейские фондовые рынки снизились во вторник из-за падения бумаг компаний, результаты которых не оправдали ожиданий, в то время как на рынке превалировала осторожность в преддверии выборов в Конгресс США.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 11.43 снизился на 0,09 процента, а индекс “голубых фишек” еврозоны опустился на 0,25 процента.

Акции Pandora подешевели на 7,22 процента, так как датский производитель ювелирных изделий понизил прогноз продаж на 2018 год второй квартал подряд.

Бумаги букмекерской конторы William Hill снизились на 5,2 процента, поскольку компания предупредила, что регуляторные и налоговые изменения ударят по прибыли, получаемой через интернет, в текущем и следующем году.

Акции Morrisons сбавили 3,8 процента, так как рост квартальных продаж оператора супермаркетов слегка не дотянул до прогнозов.

В то же время стоимость бумаг Deutsche Post выросла на 3,15 процента, поскольку снижение прибыли компании, занимающейся почтовыми отправлениями и логистикой, оказалось менее существенным, чем ожидали аналитики.