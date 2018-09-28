Доллар слабо растет к евро и иене, дешевеет к франку

Курс американского доллара слабо растет после достаточно сильного подъема днем ранее.

Аналитики Уолл-стрит предполагали, что иена станет главной "защитной валютой" в текущем году, однако нестабильная ситуация в Европе сделала швейцарский франк естественным убежищем для инвесторов, говорится в отчете OppenheimerFunds Inc.

Франк в этом году занимает второе место по динамике к доллару среди валют G10, уступая только норвежской кроне, которая получает поддержку со стороны роста цен на нефть, отмечает агентство Bloomberg. При этом с середины августа швейцарская нацвалюта укрепилась примерно на 5% к иене, с которой он традиционно конкурирует за звание "тихой гавани".

Курс франка подрос к доллару на 0,05% - до $1,0238 против $1,0233 днем ранее.

Евро по состоянию на 9:28 мск незначительно снизился к доллару - до $1,1634 против $1,1641 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты стабильна к иене и торгуется на уровне 132,00 иены по сравнению со 131,99 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара поднялся к японской валюте на 0,1% - до 113,48 иены против 113,38 иены в четверг.

Фунт стерлингов снизился к доллару до $1,3074 против $1,3079 накануне.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,07%. По итогам торгов в четверг он подскочил на 0,7%, что стало максимальным подъемом с начала августа, свидетельствуют данные FactSet.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился в пятницу на 0,03%.