Рынки акций Европы в плюсе на фоне ослабления беспокойства о торговой войне

Европейские фондовые рынки выросли в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп вселил в инвесторов надежду на то, что может заключить соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином об окончании торгового спора в ноябре.

Панъевропейский индекс STOXX 600 в определенный момент торгов достиг максимума с 10 октября, поднявшись на 1,2 процента, а к 11.35 МСК вырос на 1,16 процента до 367,29 пункта.

Немецкий DAX подскочил на 1,56 процента при поддержке акций крупных экспортеров, таких как Volkswagen и Daimler, которые подорожали на 4,4 и 3,6 процента соответственно.

Автомобильный сектор показал лучшую динамику в начале торгов, укрепившись на 3,5 процента, при этом все секторы, кроме телекоммуникационного, находились на положительной территории.