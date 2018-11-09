Индекс Nikkei снизился вслед за глобальными рынками

Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в пятницу вслед за снижением мировых фондовых рынков и на фоне опасений о сохранении напряженности в торговых отношениях Китая и США.

Nikkei снизился на 1,05 процента до 22.250,25 пункта, отойдя от достигнутого в ходе предыдущей сессии пика двух с половиной недель и растеряв почти все преимущество, набранное в начале недели.

Акции компаний, продукция которых пользуется большим спросом в Китае, снизились. Бумаги производителя косметики Shiseido Co упали на 5 процентов, акции химической и косметической компании Kao Corp сбавили 2,6 процента.

Бумаги индексных тяжеловесов Fast Retailing и Nintendo сбавили 1,3 и 2,6 процента соответственно, акции SoftBank Corp потеряли 0,2 процента.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,49 процента, завершив торги на уровне 1.672,98 пункта.