Последнее обновление: 08.11.2018 16:02

Индекс Nikkei достиг пика двух с половиной недель вслед за подъемом Уолл-стрит

Японский индекс Nikkei вырос в четверг вслед за ралли на Уолл-стрит после того, как итоги выборов в Конгресс США совпали с ожиданиями рынка, в то время как акции Toshiba подскочили, поскольку компания объявила о снижении расходов и обратном выкупе акций.

Nikkei вырос на 1,8 процента до 22.486,92 пункта - максимума двух с половиной недель.

Более широкий индекс Topix прибавил 1,7 процента, завершив торги на уровне 1.681,25 пункта.

Акции Toshiba Corp подскочили на 13 процентов, достигнув пика почти за два года и показав рекордный с июля 2017 года однодневный подъем, поскольку компания сообщила о ликвидации своего британского подразделения атомной энергетики и продаже СПГ-бизнеса в США.

Toshiba также объявила о плане обратного выкупа до 40 процентов акций.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование