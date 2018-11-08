Индекс Nikkei достиг пика двух с половиной недель вслед за подъемом Уолл-стрит

Японский индекс Nikkei вырос в четверг вслед за ралли на Уолл-стрит после того, как итоги выборов в Конгресс США совпали с ожиданиями рынка, в то время как акции Toshiba подскочили, поскольку компания объявила о снижении расходов и обратном выкупе акций.

Nikkei вырос на 1,8 процента до 22.486,92 пункта - максимума двух с половиной недель.

Более широкий индекс Topix прибавил 1,7 процента, завершив торги на уровне 1.681,25 пункта.

Акции Toshiba Corp подскочили на 13 процентов, достигнув пика почти за два года и показав рекордный с июля 2017 года однодневный подъем, поскольку компания сообщила о ликвидации своего британского подразделения атомной энергетики и продаже СПГ-бизнеса в США.

Toshiba также объявила о плане обратного выкупа до 40 процентов акций.