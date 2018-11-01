Индекс Nikkei снизился из-за коммуникационного сектора

Японский индекс Nikkei закрылся в минусе в четверг на фоне падения бумаг операторов мобильной связи после того, как NTT Docomo сообщила, что снижение цен на услуги начнет отрицательно сказываться на ее прибыли в 2019 году, спровоцировав опасения вокруг прогноза для сектора.

Nikkei потерял 1,1 процента до 21.687,65 пункта. За октябрь индекс снизился на 9,1 процента - максимально с июня 2016 года.

Коммуникационный сектор в четверг снизился на 8,3 процента.

Оператор мобильной связи NTT Docomo Inc сообщил, что снизит плату за услуги на 20-40 процентов в апреле-июне и это начнет сказываться на прибыли компании в следующем финансовом году. Акции компании упали более чем на 15 процентов, достигнув двухлетнего минимума.

Бумаги KDDI Corp потеряли 16 процентов, опустившись до четырехлетнего минимума, акции SoftBank Group Corp снизились на 8,2 процента, поскольку конгломерат планирует IPO своего мобильного подразделения в декабре.

Акции Panasonic Corp подешевели на 5,6 процента, поскольку операционная прибыль компании в июле-сентябре упала на 15 процентов.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,9 процента, завершив торги на уровне 1.632,05 пункта.