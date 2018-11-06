Индекс Nikkei вырос на фоне восстановления Уолл-стрит

Японский индекс Nikkei восстановился во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит, в то время как бумаги поставщиков Apple подешевели после сообщения о том, что компания отказалась от планов наращивания производства нового iPhone XR.

Акции Toyota Motor выросли на 2,1 процента после того, как автопроизводитель повысил годовой прогноз операционной прибыли и сообщил, что проведет обратный выкуп акций стоимостью до 250 миллиардов иен.

Nikkei вырос на 1,1 процента до 22.147,75 пункта после снижения на 1,6 процента в понедельник.

Акции поставщиков Apple снизились после того, как газета Nikkei сообщила, что компания попросила Foxconn и Pegatron, занимающихся сборкой ее смартфонов, заморозить планы о создании дополнительных сборочных линий для нового iPhone XR.

Бумаги Japan Display Inc, TDK Corp и Nitto Denko Corp подешевели на 1,9-3,7 процента.

Более широкий индекс Topix вырос на 1,2 процента, завершив торги на уровне 1.659,35 пункта.