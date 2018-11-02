Последнее обновление: 02.11.2018 14:19

Индекс Nikkei вырос максимально с марта за счет ослабления страхов о торговле

Японский индекс Nikkei в пятницу показал рекордный с марта однодневный рост благодаря надеждам на возможное ослабление напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп хочет достичь торгового соглашения с Китаем на саммите G20 и поручил чиновникам начать прорабатывать возможные условия.

Nikkei вырос на 2,6 процента до 22.243,66 пункта - максимума на момент закрытия почти за две недели. С начала недели индекс вырос на 5 процентов - максимально с июля 2016 года.

Более широкий индекс Topix вырос на 1,6 процента, завершив торги на уровне 1.658,76 пункта.

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