Рынки акций Европы ушли в минус на фоне разочаровывающих отчетов Lufthansa и BNP Paribas

Европейские фондовые индексы перешли на отрицательную территорию после роста при открытии торгов во вторник на фоне разочаровывающих отчетов, оказавших давление на акции авиакомпаний, банков и строительных предприятий.

Основной индекс еврозоны снизился на 0,4 процента к 12:30, тогда как немецкий DAX опустился на 0,6 процента, а британский FTSE 100 подрос на 0,1 процента.

Акции Geberit подешевели на 9,1 процента, оказавшись в лидерах падения, после того как швейцарский производитель сантехники снизил годовой прогноз продаж и сообщил, что ждет небольшого замедления роста в строительной отрасли.

Цена бумаг Lufthansa упала на 8,9 процента до 17-месячного минимума, так как прибыль немецкого авиаперевозчика не оправдала ожиданий в третьем квартале и компания сообщила о незначительном повышении количества рейсов по сравнению со своими конкурентами в этом сезоне.

Бумаги BNP Paribas потеряли в цене 3,5 процента, поскольку слабые показатели подразделения корпоративных и инвестиционных услуг нивелировали рост прибыли крупнейшего банка Франции в третьем квартале.

Хорошие результаты BP и Volkswagen помогли несколько ограничить потери рынка. Акции BP подорожали на 4,2 процента, после того как компания отчиталась о росте прибыли до пятилетнего максимума.

Бумаги Volkswagen, прибавили в цене 2,5 процента, так как немецкий автопроизводитель сообщил о меньшем, чем ожидалось, снижении скорректированной операционной прибыли.