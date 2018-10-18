Доллар укрепился после публикации протокола ФРС

Доллар укрепился к основным конкурентам в четверг после выхода протокола сентябрьского заседания ФРС, который подтвердил ожидания того, что американский центробанк, вероятно, продолжит повышать процентные ставки в этом году.

Как показал протокол заседания, которое состоялось 25-26 сентября, члены руководства ФРС выступили в поддержку повышения ставок и также в целом согласились с необходимостью дальнейшего роста стоимости заимствований, несмотря на то, что, по мнению президента США Дональда Трампа, ужесточение монетарной политики уже зашло слишком далеко.

Котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов показывают, что рынок оценивает вероятность повышения ставок на декабрьском заседании ФРС в 83 процента, по данным программы FedWatch от CME Group. Это станет четвертым повышением ставок в этом году, еще два повышения ожидаются в следующем году.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется около отметки 95,65, на 0,08 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США в четверг выросла до 3,21 процента на фоне усилившихся ожиданий повышения ставок.

Евро находится вблизи $1,1497, практически не меняясь по отношению к доллару после снижения на 0,65 процента в среду. Единая валюта потеряла 2,73 процента к доллару за последние три недели.

Фунт стерлингов ослаб на 0,12 процента к доллару до $1,3096, сдав позиции после того, как главный переговорщик Евросоюза по вопросу выхода Великобритании из блока Мишель Барнье заявил, что для выработки соглашения с Британией необходимо больше времени.

Иена торгуется около 112,53 к доллару, на 0,12 процента выше уровня предыдущего закрытия. Ранее иена снизилась до минимального уровня за шесть дней, достигнув отметки 112,72.

Австралийский доллар подорожал на 0,3 процента до $0,7128 благодаря хорошей трудовой статистике, которая указала на неожиданное снижение уровня безработицы в сентябре до минимального уровня за шесть с половиной лет.