Последнее обновление: 29.10.2018 17:04

Акции Европы восстановили часть потерь после распродажи, акции HSBC в плюсе

Европейские биржи начали торги понедельника на положительной территории, восстановив часть потерь после распродажи, толкнувшей акции к минимумам с декабря 2016 года.

По итогам октября европейские акции могут показать рекордное с августа 2015 года месячное снижение.

К 11.37 панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,4 процента, большинство бирж торговались на положительной территории.

В то же время давление на настроения инвесторов продолжило оказывать снижение фьючерсов на индексы США и тревоги о замедлении роста ВВП Китая, ранее толкнувшие вниз азиатские акции.

Банковский сектор вырос на 1,1 процента на фоне подъема акций HSBC на 4 процента после того, как крупнейший банк Европы по объему активов отчитался о превысившем прогнозы 28-процентном увеличении квартальной прибыли.

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