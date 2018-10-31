Nikkei вырос благодаря производителям чипов, сильным корпоративным отчетам

Японский фондовый индекс Nikkei поднялся до пика одной недели в среду благодаря росту в цене акций производителей чипов, хорошим корпоративным отчетам Sony и Honda.

Банк Японии в среду оставил денежно-кредитную политику без изменений и понизил прогнозы инфляции, подкрепив взгляды о том, что регулятор не торопится отказываться от масштабных мер стимулирования.

Nikkei поднялся на 2,2 процента до 21.920,46 пункта - пика с 24 октября. Более широкий индекс Topix также укрепился на 2,2 процента, достигнув 1.646,12 пункта.

Котировки технологических компаний и производителей чипов выросли после повышения технологического индекса Philadelphia SE Semiconductor на 4,2 процента. Акции TDK Corp, Tokyo Electron и Advantest Corp повысились на 3,6-13 процентов.

Бумаги Sony Corp поднялись на 4,7 процента после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли на 30 процентов.

Акции Honda Motor Co выросли на 6,5 процента после того, как компания увеличила прогноз годовой операционной прибыли на 11,3 процента.