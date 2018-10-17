Доллар вырос за счет подъема акций США, иена в минусе на фоне улучшения аппетита к риску

Доллар укрепился к большинству основных валют в среду, в то время как иена снизилась, поскольку оптимистичные результаты компаний Уолл-стрит ослабили интерес глобальных инвесторов к “активам-убежищам”.

Три основных индекса Уолл-стрит выросли более чем на 2 процента, так как крупные компании отчитались о хороших результатах, что указывает на продолжающееся восстановление экономики США, несмотря на рост процентных ставок и напряженность из-за глобальной торговой войны.

Данные во вторник показали, что промпроизводство США выросло четвертый месяц подряд в сентябре, однако импульс роста резко замедлился в третьем квартале.

К 8.03 индекс доллара, отслеживающий динамику валюты США к шести основным валютам, вырос на 0,15 процента до 95,192.

Доллар торговался практически без изменений к иене на уровне 112,26 иены.

Участники рынка в среду будут ждать публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, который может определить дальнейшую динамику доллара и указать на темпы повышения процентных ставок США.

Фьючерсы на процентные ставки указывают на 77-процентную вероятность того, что ФРС снова повысит ставки в декабре, показали данные FedWatch от CME Group.

Фунт стерлингов снизился на 0,1 процента до $1,3170 после роста на 0,25 процента во вторник.

Евро снизился на 0,13 процента до $1,1558. Во вторник единая европейская валюта достигла $1,1622, максимума с 1 октября.

Новозеландский доллар опустился на 0,02 процента до $0,6582. Во вторник валюта выросла на 0,5 процента на фоне превзошедших прогнозы данных об инфляции.

Австралийский доллар снизился на 0,06 процента до $0,7136.