Европейские акции выросли, несмотря на глобальную распродажу

Акции еврозоны оказались относительно устойчивы к глобальной распродаже на фондовых рынках в четверг, подорожав несмотря на резкое снижение американских и азиатских бирж.

Индекс акций еврозоны в начале торгов потерял 0,8 процента, но затем восстановил потери. К 12.37 индекс вырос на 0,85 процента. Немецкий DAX в начале сессии достиг минимума с 8 декабря 2016 года, но впоследствии также восстановился, прибавив 0,5 процента.

Основные индексы Испании и Италии также выросли, прибавив 1,3 и 1,5 процента соответственно.

Акции WPP упали на 17,6 процента после того, как рекламный холдинг понизил прогнозы годовой прибыли и продаж.

Европейский медиасектор в результате сбавил 2,5 процента и может показать рекордное однодневное падение со времен спровоцированной референдумом о Brexit распродажи в июне 2016 года.

Акции AB InBev снизились на 8 процентов после того, как крупнейшая пивоваренная компания мира вдвое урезала дивиденды из-за волатильности на развивающихся рынках.

Акции UBS подорожали на 2,2 процента после того, как крупнейший банк Швейцарии отчитался о неожиданном 32-процентном росте чистой прибыли в третьем квартале.

Банковский сектор в результате прибавил 1,4 процента.

Европейский техсектор также вырос на 1,4 процента, несмотря на то, что Nasdaq накануне показал максимальное с августа 2011 года однодневное снижение.