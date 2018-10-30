Последнее обновление: 30.10.2018 15:20

Nikkei вырос благодаря скупке инвесторами активов

Японский фондовый индекс Nikkei вырос во вторник, поскольку инвесторы скупали упавшие в цене циклические активы и акции повысивших прогноз прибыли компаний, сдерживая опасения о новом витке торговой напряженности в отношениях США и Китая.

Nikkei завершил сессию ростом на 1,5 процента до 21.457,29 пункта, что стало максимальным дневным повышением с середины августа. Более широкий индекс Topix поднялся на 1,4 процента до 1.611,46 процента.

Американские фондовые рынки упали после сообщения Bloomberg о том, что Вашингтон готовится ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая, если предстоящие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином не положат конец торговой войне.

Больше всего в процентном выражении выросли в цене недавно распродававшиеся циклические активы, такие как акции производителей оборудования и автомобилей.

Котировки Honda Motor Corp и Nissan Motor Corp выросли на 2 и 1,5 процента соответственно.

Бумаги производителей оборудования также поднялись в цене, при этом акции Yaskawa Electric и Shima Seiki Mfg подскочили на 6,1 и 5,5 процента соответственно благодаря закрытию инвесторами коротких позиций.

Акции японского производителя строительного оборудования Komatsu Ltd повысились на 6,2 процента после того, как компания подняла годовой прогноз прибыли благодаря хорошим продажам горного оборудования в США и Индонезии.

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