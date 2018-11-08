Доллар дешевеет к евро в ожидании итогов заседания ФРС

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара продолжает слабо снижаться к большинству валют развитых стран, включая евро, на фоне остаточного влияния промежуточных выборов в США.

Однако внимание инвесторов уже переключилось с выборов на стартовавшее в среду двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).

Евро к 9:17 поднялся до $1,1433 с $1,1426 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась на то же время до 129,86 иены со 129,72 иены в предыдущий рабочий день.

Курс доллара к 9:17 поднялся до 113,58 иены против 113,52 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился менее чем на 0,1%.

"В ближайшее время доллар поддержат фундаментальные показатели и ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС", - считает руководитель валютного департамента Societe Generale в Токио Киосукэ Судзуки.

Американский Центробанк сохранит базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам заседания 7-8 ноября, но при этом даст сигнал о готовности продолжить повышение стоимости кредитования, прогнозируют экономисты Уолл-стрит. Подавляющее большинство из них полагает, что в четверг ставка будет оставлена в диапазоне от 2% до 2,25%.

При этом рынок рассчитывает, что ФРС подтвердит намерение повысить ставку 4 раза в этом году и еще 3 - в следующем.