Доллар дешевеет в ожидании решений ФРС

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет по отношению практически ко всем к валютам развитых и развивающихся стран в ожидании решений и прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС), а также заявлений ее председателя Джерома Пауэлла.

По состоянию на 9:36 евро поднялся до $1,1386 с $1,1361 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты в паре с японской нацвалютой увеличилась на то же время до 127,95 иены со 127,84 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:36 давали 112,38 иены против 112,52 иены накануне.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,3%.

Подавляющее большинство экономистов полагают, что в среду ключевая ставка ФРС будет увеличена в четвертый раз в этом году - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,50% годовых. Трейдеры также оценивают вероятность такого шага выше 75%.

Предыдущий прогноз Федрезерва предполагает еще три повышения ставки в 2019 году. Однако многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено из-за торговых войн, торможения роста мировой экономики и слабости финансовых рынков. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Дж.Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

Доходность US Treasuries на этом фоне опустилась ниже 2,8% впервые с мая текущего года.

"Похоже, идет пересмотр по всей кривой доходности US Treasuries, учитываются более мрачные прогнозы для экономики США, а также последний раунд обвала нефтяных цен, который еще больше снижает угрозу инфляции", - отметил старший валютный стратег Westpac Banking Corp. Шон Кэллоу.

Часть аналитиков даже ждет, что Федрезерв приостановит ужесточение денежно-кредитной политики в 2019 году.