Последнее обновление: 14.09.2018 10:12

К корзине мировых валют доллар дешевеет

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США продолжает слабо снижаться к основным мировым валютам после падения днем ранее до минимума за 2 недели на данных об ослаблении инфляции в стране, сообщает MarketWatch.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, самыми медленными темпами с апреля, свидетельствуют данные Минтруда. Относительно августа 2017 года они увеличились на 2,7%. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 0,3% в помесячном и на 2,8% в годовом выражении.

По состоянию на 9:37 евро подорожал до $1,1706 против $1,1690 на закрытие прошлой сессии.

В паре с японской нацвалютой стоимость единой европейской валюты составила на то же время 131,05 иены по сравнению со 130,85 иены в предыдущий рабочий день.

За доллар к 9:37 давали 111,53 иены против 111,92 иены в четверг.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,04%. Индикатор ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,02%.

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик высказал в четверг уверенность в том, что темпы экономического роста в США остаются сильными, несмотря на неопределенности во внешнеторговой сфере. Он ожидает, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки до нейтрального уровня, когда они не будут ни стимулировать, ни затормаживать экономику.

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