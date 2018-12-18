Доллар дешевеет к большинству валют, стабилен к евро

Доллар США в ходе азиатских торгов слабо дорожает в паре с евро и дешевеет к остальным основным валютам в ожидании последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

На фоне тотальной распродажи активов повышается спрос на валюты "тихой гавани", включая японскую иену.

Заседание ФРС пройдет 18-19 декабря. Большинство инвесторов ожидают, что Федрезерв поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 2,25-2,5% годовых. Это повышение станет четвертым в 2018 году. Кроме того, будут обнародованы новые прогнозы руководства ЦБ относительно денежно-кредитной политики на ближайшие два года. Текущие оценки предусматривают три подъема ставки в следующем году, и многие аналитики полагают, что в обновленной версии число ожидаемых повышений может быть уменьшено. На это указывают, в частности, недавние заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, воспринятые рынком как сигнал "голубиного" настроя ЦБ.

Между тем в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что считает "невообразимым" тот факт, что "при очень сильном долларе и при фактическом отсутствии инфляции, а также при том, что мир вокруг рушится за пределами США, Париж горит, и Китай ослабляется, ФРС в принципе рассматривает возможность очередного повышения ставки".

Евро к 9:39 снизился всего на 0,04% - до $1,1343 с $1,1348 по итогам прошлой сессии в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты к японской уменьшилась на 0,21% - до 127,76 иены со 128,03 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара к японской нацвалюте снизился на 0,18% - со 112,83 до 112,61 иены.

Юань дорожает в парах с долларом США и другими валютами после выступления председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 40-й годовщины начала реформ Дэна Сяопина. Китайский лидер пообещал сохранить курс на экономические реформы и повышение открытости рынков.