Доллар чуть дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США незначительно дешевеет к евро и иене в отсутствие существенных новостей о торговых спорах или других негативных факторах.

Евро к 9:30 стоил $1,1686 по сравнению с $1,1673 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс нацвалюты США снизился по отношению к иене до 112,16 иены со 112,28 в среду.

За евро давали 131,11 иены по сравнению со 131,06 иены накануне.

Долларовый индекс ICE, учитывающий курсы доллара к валютам шести основных торговых партнеров США (евро, иене, британскому фунту стерлингов, канадскому доллару, швейцарскому франку и шведской кроне), снизился на 0,1%.

Новозеландский доллар подорожал на 0,5% к доллару США и на 0,4% к иене на позитивных статданных - поквартальный рост ВВП усилился до максимума за 2 года. Экономика Новой Зеландии во 2-м квартале ускорила подъем до 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и 2,8% в годовом выражении с 0,5% и 2,6% соответственно в 1-м квартале. Консенсус-прогнозы составляли 0,8% и 2,5%.

Индийская рупия упала на 0,8% в паре с долларом на азиатских торгах, хотя биржи самой Индии закрыты в четверг в связи с государственным праздником. Инвесторы обеспокоены стабильностью индийского финсектора.