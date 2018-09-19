На торгах в Азии доллар дешевеет к евро, фунту и юаню

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро, юаня и фунта стерлингов.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,1% в ходе торгов.

По состоянию на 9:36 курс евро подрос $1,1683 по сравнению с $1,1667 на закрытие предыдущей сессии.

За фунт стерлингов на то же время давали $1,3161 против $1,3148 накануне.

В паре с японской нацвалютой доллар стабилен - к 9:36 курс составил 112,35 иены против 112,36 иены на закрытие вчерашних торгов.

Относительно китайской нацвалюты доллар к 9:36 подешевел до 6,8544 юаня по сравнению с 6,8615 юаня накануне.

Торговый спор США с Китаем оказывал давление на доллар в течение большей части сессии во вторник, однако к закрытию рынка американская валюта укрепилась на 0,1% относительно евро на фоне роста доходностей US Treasuries.

Доходность десятилетних облигаций американского Минфина подскочила 18 сентября до 3,048% годовых, максимума с 22 мая. Курс доллара и доходности US Treasuries традиционно движутся в тандеме, поскольку последние отражают ожидания рынка в отношении базовой процентной ставки в США и обычно поднимаются на фоне роста таких ожиданий.

Сегодня внимание рынка вновь смещается на торговый спор. Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября.

"Повышение пошлин уже затрагивает столь существенный объем экспорта, что это обязательно начнет сказываться на потребительских ценах в США", - цитирует Market Watch аналитика RBC Capital Markets Эльзу Лигнос.

Ранее откат доллара "совпадал с ростом опасений относительно того, в какой мере война тарифов между США и Китаем замедлит производительность в американской экономике и роста ВВП", говорит старший валютный стратег Rabobank Джейн Фоли.