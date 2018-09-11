Доллар дешевеет в паре с евро, дорожает к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов курс доллара США снижает к евро, но растет к иене на фоне увеличения аппетита к рисковым активам и повышения доходности американских гособлигаций.

Евро по состоянию на 9:29 подорожал до $1,1620 против $1,1594 на закрытие сессии в понедельник.

В паре с японской нацвалютой курс доллара вырос на то же время до 111,44 иены против 111,13 иены накануне.

За евро к 9:28 давали 129,50 иены по сравнению со 128,85 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снижается в ходе торгов на 0,06%.

Снижению иены способствует рост оптимизма инвесторов в отношении глобальной экономики, что охлаждает спрос на защитные активы. Среди позитивных факторов эксперты отмечают прогресс в переговорах по Brexit и сильные макроэкономические показатели в США.

В частности, накануне координатор переговоров по Brexit со стороны Евросоюза Мишель Барнье назвал "реалистичным" и "возможным" достижение соглашения об условиях Brexit между Великобританией и ЕС в течение восьми недель. Выступая в Словении, он отметил, что сторонам необходимо достичь консенсуса к началу ноября.

"Прогресс в переговорах по Brexit улучшает аппетит к риску, плюс продолжают сказываться сильные пятничные статданные по рынку труда США", - говорит гендиректор FPG Securities Кодзи Фукая.