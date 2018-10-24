Последнее обновление: 24.10.2018 15:15

Европейские индексы пытаются восстановиться, акции банков давят на рынок

Европейские фондовые индексы немного восстановили позиции в среду после снижения на протяжении пяти сессий подряд, но разочаровывающие финансовые результаты в банковском секторе оказывают давление на рынок, несмотря на оптимистичные отчеты ряда компаний, включая французскую люксовую группу Kering.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,34 процента к 11:25 МСК, торгуясь около минимумов с декабря 2016 года.

Банковский сектор, который демонстрирует худшую динамику в Европе с начала года, потерял 0,45 процента. Акции Deutsche Bank подешевели на 4,1 процента на фоне падения прибыли банка в третьем квартале.

Бумаги AMS, поставщика микросхем для Apple, расширили потери предыдущей сессии, подешевев на 14 процентов.

Технологический сектор снизился на 0,9 процента. Акции франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics потеряли почти 5 процентов после выхода отчета за третий квартал.

В то же время бумаги французской Kering, отчитавшейся о лучшем, чем ожидалось, спросе на сумки Gucci, подорожали более чем на 7 процентов.

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