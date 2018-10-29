Последнее обновление: 29.10.2018 12:19

Индекс Nikkei снизился вслед за американскими, азиатскими рынками

Японские акции подешевели в понедельник, поскольку продолжившееся снижение американских и китайских акций ударило по настроениям рынка, однако скупка подешевевших бумаг инвесторами ограничила общие потери.

Индекс Nikkei потерял 0,16 процента до 21.149,80 пункта после рекордного более чем за восемь месяцев снижения по итогам прошлой недели.

Более широкий индекс Topix потерял 0,4 процента, завершив торги на уровне 1.589,56 пункта.

Акции Sony Corp сбавили 0,55 процента, несмотря на сообщение газеты Nikkei о том, что консолидированная операционная прибыль компании в апреле-сентябре, скорее всего, достигла рекордного пика.

Уолл-стрит снизилась в пятницу на фоне продолжения распродажи акций технологических и интернет-компаний.

Азиатские рынки снизились вслед за американскими, китайский индекс Shanghai Composite Index в понедельник потерял 2,2 процента.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование