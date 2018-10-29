Индекс Nikkei снизился вслед за американскими, азиатскими рынками

Японские акции подешевели в понедельник, поскольку продолжившееся снижение американских и китайских акций ударило по настроениям рынка, однако скупка подешевевших бумаг инвесторами ограничила общие потери.

Индекс Nikkei потерял 0,16 процента до 21.149,80 пункта после рекордного более чем за восемь месяцев снижения по итогам прошлой недели.

Более широкий индекс Topix потерял 0,4 процента, завершив торги на уровне 1.589,56 пункта.

Акции Sony Corp сбавили 0,55 процента, несмотря на сообщение газеты Nikkei о том, что консолидированная операционная прибыль компании в апреле-сентябре, скорее всего, достигла рекордного пика.

Уолл-стрит снизилась в пятницу на фоне продолжения распродажи акций технологических и интернет-компаний.

Азиатские рынки снизились вслед за американскими, китайский индекс Shanghai Composite Index в понедельник потерял 2,2 процента.